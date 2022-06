Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Kaffeevollautomat in Brand geraten

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in einem Wohnhaus an der Max-Reger-Straße in Nordhorn alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet zwischen 12 und 13.50 Uhr vermutlich ein Kaffeevollautomat in der Küche in den von einer Firma genutzten Räumlichkeiten in Brand. Verletzt wurde niemand. Das Erdgeschoss wurde durch den Brand verrußt und ist aktuell unbewohnbar. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

