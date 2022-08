BPOLI-OG: Ein Person zwei Fahndungen

Offenburg (ots) - Im Nachtzug von Zürich nach Berlin soll es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Zwei Familien befanden sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf dem beengten Gang im Zug und gerieten in Streit. Im Zuge dessen soll der Beschuldigte 36-jährige Deutsche den Geschädigten am Hals gepackt und geschlagen haben. Den genauen Tathergang soll nun das eingeleitete Ermittlungsverfahren ...

