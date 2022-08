POL-REK: 220810-3: Pressetermin Übergabe des "Rote-Ritter-Mobils" an die Polizei des Rhein-Erft-Kreises

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Zwei Väter überwiesen mehrere tausend Euro Am Montag (8. August) haben Betrüger via Whatsapp zwei Senioren (64, 86) aus dem Rhein-Erft-Kreis durch Lügen dazu veranlasst Geld zu überweisen. Die Unbekannten gaben sich in einem Fall als Tochter und in dem anderen Fall als Sohn des jeweiligen Geschädigten aus. Die Kriminellen täuschten dabei eine Notsituation vor und baten den jeweils ...

mehr