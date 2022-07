POL-OE: 57-Jähriger bei Alleinunfall verletzt

Drolshagen (ots) - Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am Dienstag (19. Juli) zwischen 08:45 und 09:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hagener Straße in Drolshagen ereignet. Zur Unfallzeit parkte hier ein 71-Jähriger seinen grauen Ford in einer Parklücke vorwärts ein und ging einkaufen. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der Beifahrerseite fest. Der Schaden liegt im ...

mehr