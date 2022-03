Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl im Doppelpack

Bad Salzungen (ots)

Ein 32-Jähriger und seine 36-jährige Begleiterin betraten Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr einen Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen. Das Duo steckte ein Kleidungsstück in einen mitgeführten Rucksack ohne diese an der Kasse zu bezahlen. Ein Detektiv des Ladens sprach die Diebe an und konfrontierte sie mit dessen Feststellungen. Unbeirrt verließ das Pärchen das Geschäft in Richtung Bahnhof. Dort konnten sie durch die Polizei festgestellt und durch den Ladendetektiv als Täter identifiziert werden. Auch das Beutegut befand sich noch im Gepäck. Bei der Durchsuchung der Langfinger fanden die Beamten weiteres Diebesgut unter dem Pullover der Dame. Beide müssen sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

