LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zella-Mehlis (ots) - Aufgrund gesundheitlicher Problem verlor Donnerstagvormittag ein 76-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen, kam in der weiteren Folge von der Fahrbahn ab und krachte in der Hauptstraße in Zella-Mehlis in einen Zaun. Sowohl der 76-Jährige als auch dessen 77-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Um den verunfallten Skoda kümmerte sich nachfolgend ein Abschleppdienst. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

