Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 44-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Attendorn (ots)

Am Mittwoch (20. Juli) hat sich gegen 15:25 Uhr auf der L539 in Attendorn-Kraghammer ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 44-Jähriger verletzt wurde. Zunächst befuhren vier Autos hintereinander die Landstraße in Richtung Attendorn. Der an erster Stelle fahrende Pkw-Fahrer bremste seinen Wagen verkehrsbedingt ab, um auf einen Parkplatz zu fahren. Daraufhin leiteten die zwei folgenden Autofahrer ebenfalls einen Bremsvorgang ein. Der an letzter Stelle fahrende Pkw-Fahrer reagierte zu spät und fuhr auf den vor ihm haltenden Wagen auf, sodass alle vier Fahrzeuge ineinander geschoben wurden. Dabei wurde der Beifahrer eines Pkw-Fahrers verletzt. Rettungskräfte behandelten ihn vor Ort. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Die Straße ist derzeit ab dem Abzweig zur L512 in Richtung Schnüttgenhof gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell