POL-OE: 35-Jähriger bei Alleinunfall verletzt

Attendorn (ots)

Bei einem Alleinunfall am Sonntag (17. Juli) zwischen 6 Uhr und 06:25 Uhr auf der L 880 ist ein 35-jähriger Pkw-Fahrer verletzt worden. Der Autofahrer befuhr die Landstraße aus Mecklinghausen kommend in Fahrtrichtung Oberveischede. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr mit seinem Pkw einen Abhang hinab und kollidierte abschließend mit einem Baum. Dabei verletzte sich der 35-Jährige leicht. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest wies ein Ergebnis von rund 1,1 Promille auf. Eine Blutprobe wurde angeordnet. An dem Pkw entstand Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

