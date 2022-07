Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Telefonbetrug mit Mitarbeitern von Pflegekassen

Olpe (ots)

Ein Olper Ehepaar (82 und 88 Jahre) hat am Donnerstag (14. Juli) gegen 14 Uhr einen Anruf einer angeblichen Mitarbeiterin einer Pflegekasse erhalten. Diese gab an, für die Pflegekasse des Paares zu arbeiten und erzählte, dass den Senioren noch 6000 Euro Pflegegeld zu stehen würden. Während des Telefonates fragte sie verschiedene persönliche Daten ab. Am Samstag erhielt dann das Ehepaar einen Brief von der vermeintlichen Pflegekasse, indem sie aufgefordert wurden 129 Euro zu bezahlen, damit ihnen anschließend die 6.000 Euro ausgezahlt werden könnten. Den Senioren kam das Vorgehen komisch vor und sie setzten sich sowohl mit ihrer Krankenkasse als auch mit einem Nachbarn in Verbindung. Sie überwiesen kein Geld und erstatteten Anzeige.

Wie der vorliegende Fall zeigt, werden besonders häufig ältere Menschen Opfer von Telefonbetrügern. Damit Bürgerinnen und Bürger vor solchen Anrufern geschützt werden, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Geben Sie am Telefon keine Auskünfte zu persönlichen Daten, finanziellen Verhältnissen, Pflegegraden oder Pflegegeldansprüchen. - Bestätigen Sie keine Leistungen per Apps, die Sie nicht kennen. - Notieren Sie sich das Datum des Anrufs, die Uhrzeit und die Nummer des Anrufenden. Fragen Sie bei Ihrer Krankenkasse nach und prüfen den Sachverhalt. Legen Sie dazu erst auf und rufen dann die Kranken- oder Pflegekasse unter der Ihnen bekannten Nummer an. - Legen Sie am besten auf, wenn Sie ein ungutes Gefühl haben oder sich unter Druck gesetzt fühlen. - Ziehen Sie Vertrauenspersonen (Angehörige, Freunde, Bekannte, Nachbarn usw.) hinzu und/oder erkundigen Sie sich bei der Polizei. - Falls Sie Opfer geworden sind, zögern Sie nicht und rufen schnellstmöglich die Polizei an.

Weitere Informationen erhalten Interessierte auch auf der Seite der Polizeiberatung: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/anrufbetrug-pflegekassen/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell