Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Person hinter Tür

Sprockhövel (ots)

Am Samstagvormittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 11:46 Uhr zu einem Wohnhaus an der Wuppertaler Straße alarmiert. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss wurde eine hilflose Person vermutet. Über die Drehleiter wurde ein gekipptes Fenster geöffnet und dem Rettungsdienst Zugang zur Person verschafft. Anschließend unterstützte die Feuerwehr beim Transport des Patienten zum Rettungswagen.

