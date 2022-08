Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Verkehrsunfall auf Mittelstraße und Fehlalarm

Am Dienstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gleich zweimal alarmiert. Gegen17.45. Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Mittelstraße gerufen. Dort waren zwei PKW verunfallt. Eine Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst betreut werden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe mit Bindemittel auf. Während des Einsatzes war die Mittelstraße zeitweise gesperrt. Einsatzende war gegen 18.40 Uhr. Gegen 21.20 Uhr ging eine weitere Meldung ein. An der Wittener Straße hatte ein Rauchmelder in einem Betriebsgebäude ausgelöst. In dem Objekt konnte jedoch kein Schadensereignis festgestellt werden, so dass der Einsatz beendet werden konnte.

