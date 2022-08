Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr mehrfach im Einsatz

Sprockhövel (ots)

Am Freitag rückte die Feuerwehr Sprockhövel gegen 14.45 Uhr zur Neustraße aus. Dort wurde der Rettungsdienst beim Transport eines Patienten zum Rettungswagen unterstützt. Um 20.25 Uhr musste in der Alten Poststraße eine Tür geöffnet werden, damit der Rettungsdienst zum Patienten gelangen konnte. Am Samstag löste die Brandmeldeanlage in einem Geschäftsgebäude aus. Bei Eintreffen war die Ursache der Alarmierung bereits beseitigt: Angebranntes Essen war vom Herd entfernt worden. Die Feuerwehr lüftete die Räumlichkeiten, nachdem diese auch mit einer Wärmebildkamera kontrolliert worden war. Um 22.50 wurden die Einsatzkräfte am Samstag dann noch zu einem Waldbrand an der Schmiedestraße gerufen. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle schlugen den Einsatzkräften schon meterhohe Flammen entgegen. Aufgrund der frühzeitigen Alarmierung konnte der Brandherd jedoch schnell eingedämmt und gelöscht werden. Einsatzende war gegen 0.30 Uhr. Die Schmiedestraße war während des Einsatzes einseitig gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell