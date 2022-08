Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr sichert Einsatzstelle ab

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch rückte die Feuerwehr gegen 11.45 Uhr auf die BAB 43 in Fahrtrichtung Witten aus. Dort musste ein Patient vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab. Dabei wurde der Standstreifen sowie die rechte Fahrspur auf einer Länge von 200 Metern gesperrt. Der Patient wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzende war gegen 12.40 Uhr.

