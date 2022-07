FW-EN: Patientenrettung über Drehleiter

Sprockhövel (ots) - Am Samstag kam es gegen 20.10 Uhr im Bereich Langenbruchstraße / Wittener Straße zu einem VU mit einem Krad. Die Feuerwehr Sprockhövel nahm hier auf einer Fläche von ca. 1 qm ausgelaufene Betriebsstoffe mit Bindemitteln auf. Am Sonntag hatte sich ein Anwohner der Streuobstwiese gegen 4.40 Uhr aus seinem Haus ausgeschlossen. Dabei befand sich noch ein Hund in der Wohnung. Nachdem ein hinzugerufener ...

mehr