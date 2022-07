Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr rückt am Wochenende dreimal aus

Sprockhövel (ots)

Am Samstag kam es gegen 20.10 Uhr im Bereich Langenbruchstraße / Wittener Straße zu einem VU mit einem Krad. Die Feuerwehr Sprockhövel nahm hier auf einer Fläche von ca. 1 qm ausgelaufene Betriebsstoffe mit Bindemitteln auf. Am Sonntag hatte sich ein Anwohner der Streuobstwiese gegen 4.40 Uhr aus seinem Haus ausgeschlossen. Dabei befand sich noch ein Hund in der Wohnung. Nachdem ein hinzugerufener Schlüsseldienst die Tür nicht öffnen konnte, wurde die Feuerwehr alarmiert. Aufgrund der Beschädigung an der Tür konnten auch die Einsatzkräfte in Abstimmung mit dem Eigentümer sich nur noch gewaltsam Zutritt zur Wohnung und zum Haustier verschaffen. Am Sonntag wurden die Einsatzkräfte gegen 21.00 Uhr ein drittes Mal gerufen. Von der Stefansbecke aus war eine Rauchentwicklung gemeldet worden. Nach erkunden der Umgebung fanden die Einsatzkräfte am Brockenberg eine Feuerschale, die von einem Anwohner betrieben wurde. Aufgrund der akuten Trockenheit und der damit verbundenen Gefahr eines Ausbreiten des Feuers wurde dem Anwohner angetragen, die Feuerschale umgehend zu löschen. Dabei wurde er von der Feuerwehr unterstützt.

