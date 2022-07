FW-EN: Transporter verliert Kraftstoff & Verkehrsunfall

Sprockhövel (ots) - Am Dienstag wurde die Feuerwehr gegen 15.45 Uhr zur Poststraße gerufen. Dort brannten in einem Gewerbebetrieb Holzbalken im Bereich einer Ofenanlage. Dieser Bereich wurde unter Vornahme eines Strahlrohres abgelöscht. Anschließend wurde der betroffene Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Einsatzende war gegen 16.50 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Sprockhövel Pressestelle Matthias ...

