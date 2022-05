Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Büderich - Diebstahl aus Rohbau

Werl (ots)

Aus einem Rohbau in der Straße "An Wortmanns Mühle" wurden zwischen Samstag, 21 Uhr und Montag (23. Mai 2022), 11.30 Uhr, unter anderem diverse Elektro- und Sanitär-Materialien entwendet. Wie die Diebe in das Haus gelangten, konnte bislang noch nicht festgestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

