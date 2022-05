Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbruch in Kindertagesstätte

Lippstadt (ots)

Eine aufgebrochene Tür einer Kindertagesstätte an der "Von-Are-Straße" zeugt von einem Einbruch zwischen Samstag, 15.30 Uhr und Sonntag (22. Mai 2022), 10 Uhr. Die Einbrecher gelangten gewaltsam durch eine Tür in das Gebäude. Hier entwendeten sie Bargeld, eine IPad und eine Musikbox von "JBL". Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell