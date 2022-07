FW-EN: Kleinbrand im Gewerbebetrieb

Sprockhövel (ots) - Am Montag kollidierte gegen 23.00 Uhr ein PKW mit einer Straßenlaterne in der Zechenstraße. Die Feuerwehr Sprockhövel leuchtete die Unfallstelle aus und nahm auslaufende Betriebsmittel mit Bindemitteln auf. Einsatzende war gegen 23.55 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Sprockhövel Pressestelle Matthias Kleineberg Telefon: 02339 917 387 E-Mail: matthias.kleineberg@feuerwehr-sprockhoevel.de ...

mehr