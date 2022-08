Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Rauchmelder ausgelöst - Brandgeruch aus Wohnung

Sprockhövel (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 10:25 Uhr zu einem Mehrparteienhaus in der Straße "Am Brelo" alarmiert. Der Meldung zur Folge hatte dort ein Rauchwarnmelder ausgelöst und Brandgeruch war aus einer Wohnung wahrnehmbar. Die Einsatzkräfte des ersteintreffenden Löschzugs mussten eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss gewaltsam öffnen. Anschließend ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr vor und kontrollierte die Räumlichkeiten. In der Küche waren angebrannte Speisen auf einem Herd die Ursache für die Rauchentwicklung. Zum Einsatzzeitpunkt befanden sich keine Mieter in der Wohnung.

Mit einer geringen Menge Wasser wurde der verbrannte Topfinhalt abgelöscht und die Wohnung belüftet.

Nach circa. 45 Minuten rückten die Feuerwehr wieder ein. Vor Ort waren 19 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit sechs Fahrzeugen, ein Rettungswagen und die Polizei.

