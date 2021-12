Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Haspa

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Bad Segeberg (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Bad Segeberg

Nach dem Einbruch in die Filiale der Hamburger Sparkasse in der Norderstedter Rathausallee suchen die Staatsanwaltschaft Kiel und die Kriminalpolizei Pinneberg mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach den Tätern und bitten um Hinweise. Weiterhin wurden durch die Hamburger Sparkasse (50.000 Euro) und die zuständige Staatsanwaltschaft Kiel (5.000 Euro) Belohnungen für Hinweise ausgelobt, die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter führen.

Nach den bisherigen Ermittlungen drangen sehr professionell agierende Täter zwischen Freitagnachmittag (06. August 2021) und Montag (09. August 2021) durch den Boden einer Wohnung in den darunterliegenden Tresorraum der Bank ein und öffneten über 600 Schließfächer. Die Anzahl entsprach ungefähr der Hälfte der vorhandenen Schließfächer.

Für den Durchbruch durch die Decke verwendeten die Täter einen Kernbohrer.

Im weiteren Verlauf legten die Täter in der angemieteten Wohnung einen Brand, um Spuren zu beseitigen.

Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe. Die konkrete Schadensermittlung ist nach wie vor nicht abgeschlossen.

Die besagte Wohnung in der Straße "Beamtenlaufbahn", in der zuvor eine Logopädiepraxis untergebracht war, wurde am 15.05.2021 durch eine Person angemietet, die sich als "Thomas Slovic" ausgab. Zur Wohnungsbesichtigung am 02. Mai 2021 und zur Übergabe am 15. Mai 2021 erschien ein "Beauftragter" des Slovic namens "Nico". Ein Phantombild wurde erstellt (Person mit Hut). Ein persönlicher Kontakt zwischen dem "Slovic" und der Hausverwaltung bestand nicht.

Die Kaution und die Miete zahlte der angebliche Mieter durch eine Bareinzahlung in Hannover ein.

Die Ermittlungen haben zwischenzeitlich ergeben, dass die Person "Slovic" tatsächlich nicht existent ist.

Der Gebäudekomplex verfügt über eine eigene Tiefgarage. Hier wurde ein Stellplatz gemietet. Aus der Tiefgarage gelangt man über ein Treppenhaus zu der beschriebenen Wohnung.

Im Frühsommer 2021 bemerkte eine Zeugin zweimal einen Mann im Treppenhaus zur Wohnung, der auffällig bräunlich-rötliches Haar hatte und möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte. Auch von diesem Mann ließen die Ermittler ein Phantombild zeichnen. Die Rekonstruktion der Gesichtszüge war nicht möglich. Er drüfte zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß und von sehr schlanker Statur sein. Vom Alter wurde der Unbekannte auf Ende 30 bis Anfang 40 geschätzt und als sehr gepflegt beschrieben.

Eine Bankmitarbeiterin hatte bereits im Frühjahr 2020 einen Mann bemerkt, der sich auffällig im Bereich vor dem Tresorraum aufgehalten bzw. umgesehen hatte. Hierzu liegt ein Bild aus einer Überwachungskamera vor, das einen bärtigen Mann mit dunkler Jeans, schwarzem Pullover, schwarzer Jacke und einer dunkelgrauen Schiebermütze zeigt.

Am 07. August 2021 betrat ein junger Mann aus der Tiefgarage kommend den nahegelegenen Rewe-Markt mit einem leeren Einkaufsbeutel und verließ den Markt wenig später mit seinen vermutlich getätigten Einkäufen in Richtung Tiefgarage. Auch diese Person könnte mit der späteren Tat im Zusammenhang stehen. Der Unbekannte trug eine knielange schwarze Adidas -Hose mit weißen Streifen und einen Adidas-Pullover.

Es ist möglich, dass die Täter in Norderstedt eine weitere Wohnung angemietet haben, um von hier aus logistische Tätigkeiten für die Tat zu organisieren. Entsprechend suchen die Ermittler nach möglichen Vermietern, die eine Wohnung in Norderstedt vermietet hatten, mittlerweile keinen Kontakt mehr zu den Mietern haben oder verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang getätigt haben.

Die beiden Phantombilder und Bilder aus den Überwachungskameras sind dieser Pressemitteilung angehängt bzw. auf der Internetseite der Landespolizei Schleswig-Holstein unter dem Menüpunkt Fahndungen nach Personen abrufbar:

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Fahndungen/fahndungen_taeter/PDSE_490031_2021/PDSE_490031_2021.html

Zudem sind Bilder von besonders auffälligen Schmuckstücken online gestellt, die aus den Schließfächern entwendet wurden.

Weiterhin deuten die bisherigen Ermittlungen daraufhin, dass die Täter einen dunklen Kombi, vermutlich einen VW Passat, genutzt haben.

Die Beamten prüfen zudem Parallelen zu gleichgelagerten Taten im Bundesgebiet. Bei einigen der dem Modus Operandi nach ähnlichen Fälle führte die Spur nach Berlin.

Die Ermittler der Kriminalinspektion Pinneberg suchen insbesondere nach Zeugen, die Angaben zu den Personen auf den Phantombildern bzw. aus den Videoüberwachungen machen können und bitten unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise.

Zudem sind die Ermittlungen Bestandteil der Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" am 08. Dezember 2021.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell