Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Unbekannte hebelten ein Fenster eines Zweifamilienhauses an der Bodelschwinghstraße auf. Sie durchsuchten das Erdgeschoss und auch die Wohnung im Obergeschoss nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten sie ohne Beute in unbekannte Richtung. Tatzeit: Freitag, 07 - 16 Uhr.

Gladbeck

Mit Schmuck flüchteten unbekannte Täter aus einer Wohnung an der Horster Straße. Sie brachen am Freitag, zwischen 7.30 Uhr und 17 Uhr, in die Wohnung ein. Über die Wohnungstür gelangten sie ins Innere und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten.

Oer-Erkenschwick

Am Freitag (14.00 - 21.45 Uhr) gelangten Unbekannte in einen Lagerraum der Außengastronomie einer Gaststätte. Sie öffneten ein auf Kipp stehendes Fenster und entkamen unerkannt mitsamt ihrer Beute (Bargeld). Das Objekt liegt an der Rummelsburger Straße.

Waltrop

An der Hagelstraße hebelten Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagmorgen die Zugangstür eines Ladenlokals auf, um auf diese Weise ins Bekleidungsgeschäft zu gelangen. Sie entwendeten Bargeld und leerten beim Verlassen des Geschäfts einen Feuerlöscher. Sie entkamen unerkannt.

Zwischen dem vergangenem Montagmorgen (25.04.) und dem Samstagnachmittag brachen Unbekannte in die Obergeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hilbertstraße ein. Sie brachen den Schließzylinder gewaltsam heraus und durchsuchten die Wohnung nach Diebesgut. Mit Bargeld und Schmuck flüchteten sie letztlich unerkannt vom Tatort.

Datteln

Unbekannte entwendeten einen schwarzen VW 6X mit RE(cklinghäuser) Kennzeichen von der Höttingstraße. Der Wagen war zwischen dem 14.04. und 19.04 am Straßenrand abgestellt. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Bottrop

Mit Goldschmuck und Dukaten flohen unbekannte Täter von der Straße "An der Kommende". Am Freitag traten sie in der Zeit von 12 Uhr bis 13.30 Uhr die Balkontür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf. Sie durchsuchten die gesamte Wohnung. Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

Aus einem Lebensmittelgeschäft an der Scharnhölzstraße entwendeten unbekannte Täter, nach bisherigen Erkenntnissen, einen Laptop. Im Inneren des Ladens versuchten sie einen Zigarettenautomaten aufzuflexen und einen Tresor aufzubrechen. Dies gelang den Tätern jedoch nicht. Zudem durchsuchten sie sämtliche Behältnisse. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 20 Uhr, und heute Morgen, 06.50 Uhr. Schließlich flüchteten sie unerkannt unter Nutzung des Notausgangs.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell