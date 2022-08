FW-EN: Wiesenbrand in Gennebreck

Sprockhövel (ots) - Am Freitag rückte die Feuerwehr Sprockhövel gegen 14.45 Uhr zur Neustraße aus. Dort wurde der Rettungsdienst beim Transport eines Patienten zum Rettungswagen unterstützt. Um 20.25 Uhr musste in der Alten Poststraße eine Tür geöffnet werden, damit der Rettungsdienst zum Patienten gelangen konnte. Am Samstag löste die Brandmeldeanlage in einem Geschäftsgebäude aus. Bei Eintreffen war die ...

mehr