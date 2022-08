Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Überörtliche Hilfeleistung, Brandmeldealarm und Pkw-Brand auf Autobahn

Sprockhövel

Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu insgesamt drei Einsätzen alarmiert. Gegen 3 Uhr am frühen Morgen rückten der Löschzug Gennebreck und die Löschgruppe Schmiedestraße zur überörtlichen Unterstützung in die Hansestadt Breckerfeld aus. Aufgrund eines Großbrandes waren dort alle verfügbaren Kräfte im Einsatz. Zusammen mit einer weiteren Einheit aus Gevelsberg besetzten die Sprockhöveler Einsatzkräfte die Feuerwache in Breckerfeld und stellten fast 12 Stunden den Grundschutz für das dortige Stadtgebiet sicher.

Gegen 9 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage in einer Senioreneinrichtung am Perthes-Ring aus. Die Erkundungen ergaben, dass die Anlage bestimmungsgemäß, jedoch aufgrund von Küchendämpfen ausgelöst hatte. Der Einsatz konnte daraufhin abgebrochen werden.

Um 10 Uhr rückte die Feuerwehr auf den Rastplatz Scherenberg an der BAB 43 in Fahrtrichtung Wuppertal aus. Ein dort abgestellter Geländewagen brannte beim Eintreffen der Feuerwehr in voller Ausdehnung. Das mit einer Gasanlage ausgestattete Fahrzeug blies bereits über das Sicherheitsventil brennende Gase ab. Der Brand wurde unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr und anschließend mit Schaum gelöscht.

