Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Motorradfahrerin zu schnell und prallt gegen Erdwall - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 12.07.2022, gegen 10:30 Uhr, war eine Motorradfahrerin auf der B 500 zwischen Häusern und Schluchsee zu schnell unterwegs und ist gegen einen Erdwall gestoßen. Die 32-jährige hatte einen vorausfahrenden Pkw überholt. Da sie ihre Geschwindigkeit für die folgende Kurve als zu hoch einschätzte, wich sie auf einen angrenzenden Parkplatz aus und bremste. Allerdings konnte sie vor einem dortigen Stein- bzw. Erdwall nicht rechtzeitig anhalten und prallte dagegen. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei etwa 8000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell