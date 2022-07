POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Breitnau: Tödlicher Unfall in der Ravennaschlucht

Freiburg (ots) - Eine 96-jährige Fußgängerin wurde am Dienstag, 12.07.2022, kurz nach 11.00 Uhr, in der Straße "Am Sonnenstück" von einem rückwärtsfahrenden Lkw erfasst und von dessen hinteren rechten Reifen überrollt. Sie verstarb an der Unfallörtlichkeit. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / ...

