Bürstadt (ots) - Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Siegfriedstraße geriet in der Nacht zum Freitag (24.06.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen durch ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und ließen auf ihrer Suche nach Wertgegenständen anschließend einen Rucksack, zwei Geldbörsen und ein Smartphone mitgehen. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei ...

mehr