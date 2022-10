POL-FR: Freiburg-Haslach: Verbaler Streit endet mit Köperverletzung und beschädigten Mobiltelefon

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Sonntag, 16.10.2022, ist ein verletzter Mann vor einem Einkaufsmarkt in der Schützenstraße in Bad Säckingen gefunden worden. Gegen 03:40 Uhr hatten bislang unbekannte Passanten wegen des bewusstlosen Mannes die Rettungsleitstelle verständigt. Der 28-jährige kam umgehend in ein Krankenhaus. Er wies Kopfverletzungen auf und war deutlich alkoholisiert. Die weiteren Umstände sind ...

