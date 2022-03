Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt, Unfall und Widerstand gegen Polizeibeamte

Altenkirchen (Westerwald) (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 05.03.2022, meldete ein besorgter Autofahrer der Polizeiinspektion Altenkirchen verkehrsbehindernd abgestelltes Fahrzeug auf der B256 in Altenkirchen (Westerwald), in dem noch eine Person saß. Während eine Streifenbesatzung auf dem Weg zum Einsatzort war, fuhr das andere Fahrzeug los und fuhr prompt auf den Pkw des Anrufers auf. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden (ca. 2.000,00 EUR). Die unmittelbar darauf eintreffenden Polizeibeamten stellten bei dem 29-jährigen Fahrer Alkoholgeruch in der Ausatemluft und weitere Ausfallerscheinungen fest. Da er sein Fahrzeug nicht freiwillig verlassen wollte, musste er herausgezogen werden. Er wehrte sich erheblich und trat sogar nach einem eingesetzten Beamten. Im Funkstreifenwagen spuckte der 29-Jährige um sich, so dass eine Spuckschutzhaube eingesetzt werden musste. Später randalierte er noch in der Polizeidienststelle und beschimpfte die eingesetzten Beamten als Nazis und Rassisten. Der 29-Jährige musste die Entnahme einer Blutprobe über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun u.a. Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstands gegen Polizeibeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung.

