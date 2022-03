POL-PDNR: Diebstahl von Überwachungskameras

Linz (Rhein) (ots) - Wie bereits in der VG Unkel, so wurde am Mi. 02.03.2022 auch in Linz Falschgeld in Verkehr gebracht. Wie erst gestern bekannt wurde, zahlten bislang unbekannte Täter mit falschen 50 Euro Banknoten in einem Drogeriegeschäft in Linz. Wie im ersten Falle, handelte es sich auch hier um Falsifikate mit dem bezeichneten Zahlwert. Die Polizei Linz ersucht dringend darum, mit entsprechender Aufmerksamkeit ...

