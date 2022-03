POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl der beiden amtlichen Kennzeichen KH-CG234

Linz am Rhein (ots) - Am späten Dienstagabend befuhr ein 19-jähriger Mann aus Vettelschoß die Friedrich-Ebert-Straße in Linz. Bei einer Kontrolle durch die Polizei stellten diese Anzeichen für einen Konsum von Betäubungsmitteln fest. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Pkw-Schlüssel sichergestellt. Die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeiten- und ein Strafverfahren ein. Rückfragen bitte an: ...

