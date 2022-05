Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Aufgefahren

Obernkirchen (ots)

(ma)

Eine 32jährige Obernkirchenerin steuerte gestern gg. 15.45 Uhr ihren Pkw VW auf der Eilsener Straße in Richtung Obernkirchen und übersah aus bislang unbekannter Ursache einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw Mazda und fuhr in das Fahrzeugheck des geparkten Autos.

Durch den Zusammenprall der Fahrzeuge entstand erheblicher Sachschaden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und in das Klinikum Schaumburg verbracht.

Durch die Unfallaufnahme bzw. Bergungsmaßnahmen war die Eilsener Straße phasenweise bis 17.05 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell