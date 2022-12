Polizei Köln

POL-K: 231222-6-K Radfahrer von Stadtbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Am Freitagmittag (23. Dezember) ist an der Haltestelle Amsterdamer Straße/Gürtel in Köln-Niehl ein 69 Jahre alter Radfahrer von einer einfahrenden Stadtbahn der Linie 16 erfasst worden. Rettungskräfte brachten den Mann mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in eine Klinik, wo er derzeit medizinisch versorgt wird. Zeugenaussagen zufolge soll der Kölner mit seinem Fahrrad gegen 13.40 Uhr den Bahnübergang bei "Rot" überquert und die Gleise befahren haben, als er mit der in Richtung Innenstadt fahrenden Straßenbahn zusammenstieß. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die Amsterdamer Straße stadteinwärts bis 15 Uhr. Der Bahnverkehr wurde zwischenzeitlich wieder frei gegeben. (al/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell