Polizei Köln

POL-K: 221223-4-K Warnung vor Autoknackern - Tatverdächtige nutzen Jammer - zwei Festnahmen

Köln (ots)

Nach einem versuchten Diebstahl aus einem Land Rover (Fahrer: 39) am Donnerstagnachmittag (22. Dezember) in Köln-Mülheim haben Zivilfahnder zwei Tatverdächtige (26, 33) vorläufig festgenommen. Dem Duo wird vorgeworfen, mit einem Störsender die Funkverriegelung des Autos verhindert zu haben. Nachdem sich der Besitzer gegen 18.15 Uhr von seinem auf der Keupstraße geparkten Wagen entfernt hatte, öffneten die Männer den Kofferraum und durchsuchten diesen. Als sie ohne Beute zu ihrem in der Nähe geparkten Citroen C4 mit französischem Kennzeichen liefen, nahmen die Einsatzkräfte die Verfolgung auf und stoppten die Verdächtigen kurz darauf.

Ursprünglich waren die Festgenommenen ins Visier der Fahnder geraten, weil der Citroen bereits am 13. Dezember von drei Autoknackern auf der Kalk-Mülheimer-Straße im Stadtteil Kalk genutzt worden war. Die damalige Tat, bei der drei bislang Unbekannte das Türschloss eines geparkten Lieferwagens mit einer Schere geknackt und ein Portemonnaie, ein Smartphone sowie eine Geldtasche mit mehreren tausend Euro Bargeld erbeutet hatten, war von der polizeilichen Videobeobachtung aufgezeichnet worden. Anhand der Aufnahmen haben die Ermittler die beiden Festgenommenen mittlerweile auch als Tatverdächtige des Kfz-Aufbruchs in Kalk identifiziert.

Bei dem 26-jährigen Fahrer, gegen den bereits eine Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr vorlag, reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf Kokain und Cannabis. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist das Fahrzeug zudem nicht versichert.

Neben mehreren tausend Euro Bargeld, die der 33-Jährige bei sich trug, stellten die Polizisten im Fahrzeug unter anderem eine Schere, einen Störsender, eine Geldtasche mit Münzgeld, einen Schraubendreher und zwei Pfeffersprays sicher.

Beide aus Algerien stammende Männer haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz und sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Autobesitzern, die ihren Wagen mit einer Funkfernbedienung verriegeln, empfiehlt die Polizei Köln, darauf zu achten, dass der Vorgang durch ein optisches und/oder akustisches Signal des Fahrzeugs quittiert wird. (cs/iv)

