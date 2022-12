POL-K: 221223-2-K Wohnungsloser lebensgefährlich verletzt - Minderjährigen festgenommen

Köln (ots) - Die Polizei Köln hat in der Nacht auf Donnerstag (22. Dezember) starke Einsatzkräfte in den Ortsteil Brück entsandt, nachdem Unbekannte an der Olpener Straße den Geldausgabeautomaten einer Sparkasse gesprengt hatten. Zwei Männer sollen nach der Tat gegen 3.40 Uhr auf einem Roller in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Der Fahrer soll mit grauer ...

mehr