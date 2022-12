Polizei Köln

POL-K: 221222-3-K Unbekannte sprengen Geldautomat in Köln-Brück - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat in der Nacht auf Donnerstag (22. Dezember) starke Einsatzkräfte in den Ortsteil Brück entsandt, nachdem Unbekannte an der Olpener Straße den Geldausgabeautomaten einer Sparkasse gesprengt hatten. Zwei Männer sollen nach der Tat gegen 3.40 Uhr auf einem Roller in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Der Fahrer soll mit grauer Jogginghose und schwarzer Winterjacke bekleidet gewesen sein. Die Beamten sicherten vor Ort Spuren und veranlassten überörtliche Fahndungsmaßnahmen. Die Kripo Köln sucht Zeugen. Infolge der Sprengung in dem Vorraum der Bank waren auch umliegende Gebäude sowie geparkte Pkw beschädigt worden. Um Hinweise an das Kriminalkommissariat 71 wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/iv)

