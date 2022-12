Polizei Köln

POL-K: 221221-2-K 43-Jähriger mit Stichverletzungen in Klinik eingeliefert - zwei Festnahmen - MK eingerichtet

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Die Polizei hat am späten Dienstagabend (20. Dezember) zwei Männer (25, 31) festgenommen, die im Verdacht stehen während eines Wohnungseinbruchs einen 43 Jahre alten Kölner mutmaßlich mit einem Messer verletzt zu haben.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 43-Jährige die beiden Einbrecher gegen 23 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses am Heumarkt überrascht haben, nachdem er von dort zuvor verdächtige Geräusche gehört hatte.

Einsatzkräfte stellen den 31-Jährigen noch in Tatortnähe. Seinen Komplizen nahm eine Polizeistreife nach ersten Ermittlungen noch in der Nacht an seiner Wohnanschrift in Köln-Merkenich fest.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Der 43-Jährige konnte das Krankenhaus zwischenzeitlich nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. (sw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell