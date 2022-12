POL-K: 221220-3-BAB/K Unfall auf der A 1 - fünf Menschen verletzt

Köln (ots) - Am Freitagmittag (16.Dezember) haben sich erneut Trickdiebe als angebliche Wasserwerker ausgegeben und den Schmuck einer 87 Jahre alten Frau in Köln-Dellbrück erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 12.30 Uhr klingelte ein etwa 35-45 Jahre alter, korpulenter Mann an der Tür der Seniorin in der Brambachstraße und verschaffte sich unter dem Vorwand ...

