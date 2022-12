POL-K: 221219-2-K Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuck einer Seniorin (87) - Zeugensuche

Köln (ots) - Am Sonntagmorgen (18. Dezember) hat ein Mitarbeiter (50) eines Sicherheitsdienstes nach einem Einbruch in eine Apotheke in Leverkusen-Küppersteg einen Tatverdächtigen (39) gestellt und an die Polizei übergeben. Nach einer Alarmauslösung gegen 4.30 Uhr im Geschäft auf der Hardenbergstraße hatte der 50-Jährige wenige Minuten später den mutmaßlichen Einbrecher im Verkaufsraum angetroffen und den Notruf ...

