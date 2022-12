Polizei Köln

POL-K: 221218-3-LEV Wachmann (50) stellt Einbrecher in Küppersteg

Köln (ots)

Am Sonntagmorgen (18. Dezember) hat ein Mitarbeiter (50) eines Sicherheitsdienstes nach einem Einbruch in eine Apotheke in Leverkusen-Küppersteg einen Tatverdächtigen (39) gestellt und an die Polizei übergeben. Nach einer Alarmauslösung gegen 4.30 Uhr im Geschäft auf der Hardenbergstraße hatte der 50-Jährige wenige Minuten später den mutmaßlichen Einbrecher im Verkaufsraum angetroffen und den Notruf 110 gewählt. Polizisten fanden bei der Durchsuchung des Leverkuseners, der nach eigenen Angaben drogenabhängig ist, ein Einhandmesser. Der Festgenommene ist bereits mehrfach mit Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werde. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte der Tatverdächtige die Glasschiebetür am Eingang der Apotheke aufgehebelt. (cs/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell