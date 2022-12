Polizei Köln

POL-K: 221218-1-K/EU/BAB Auffahrunfall mit drei Verletzten - Pkw ausgebrannt

Köln (ots)

Am Samstagabend (17. Dezember) sind bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw auf der Bundesautobahn 1 in Höhe der Anschlussstelle Nettersheim drei Menschen (82m, 38m, 47w) leicht verletzt worden. Ein SUV brannte nach dem Zusammenstoß vollständig aus. Einsatzkräfte sperrten für die Unfallaufnahme und für die Reinigung der durch Löschwasser vereisten Fahrbahn die Autobahn in Fahrtrichtung Koblenz für rund drei Stunden.

Nach aktuellem Ermittlungstand war ein 82-jähriger Mann aus der Eifel mit seinem DS 3 Crossback gegen 19 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf einen in der Ukraine zugelassenen Chrysler Voyager (Fahrer: 38; Beifahrerin: 47) aufgefahren. Nachdem der mutmaßliche Unfallverursacher und seine Ehefrau (83) aus dem stark beschädigten Auto ausgestiegen waren, hatte dieser im Bereich des Motorraums Feuer gefangen. (cs/kk)

