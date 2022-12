Polizei Köln

POL-K: 221216-3-K Zwei Männer beim Verkauf von Drogen am Wiener Platz festgenommen

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Donnerstagnachmittag (15. Dezember) zwei Männer (beide 51) beim Verkauf von Betäubungsmitteln am Wiener Platz beobachtet und vorläufig festgenommen. Einer der beiden hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen 13 Uhr waren die Verdächtigen ins Visier der Einsatzkräfte geraten, weil sie auffällig häufig telefonierend umherliefen und mehrfach Passanten ansprachen. Als die Männer sich in den Vorraum einer Bankfiliale in der Julius-Bau-Straße zurückzogen und Bargeld austauschten, griffen die Beamten zu. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten sie zwei Trinkdosen mit doppelten Böden sicher, in denen sich über 20 Verkaufseinheiten Heroin, Kokain und Marihuana befanden.

Der neue Inspektionsleiter Polizeioberrat Stefan Bauerkamp resümiert: "Der Einsatz von Zivilkräften am Brennpunkt Wiener Platz zeigt immer wieder Erfolge. Zusammen mit der Videobeobachtung ist das eine Möglichkeit Kriminalität wirksam zu bekämpfen und schnell für die Menschen da zu sein, wenn sie unsere Hilfe brauchen. Alleine dieses Jahr waren wir in 516 Fällen wegen Körperverletzungsdelikten und in 36 Fällen wegen Raubdelikten im Bereich des Wiener Platzes im Einsatz." (jk/cs)

