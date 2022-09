POL-WAF: Ennigerloh. Auto angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am 06.09.2022 befuhr ein 19- jähriger Pkw Fahrer aus Beckum die Straße Knükel von Beckum kommend in Richtung Vellern. An einer dortigen Einmündung kam er gegen 17:05 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen angrenzenden Baum. Der Fahrer zog sich dadurch schwere Verletzungen zu und wurde einem angrenzenden Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe ...

mehr