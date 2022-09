Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Brand einer Außensauna - polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen

Warendorf (ots)

Bei dem Brand einer Außensauna an der Splieterstraße in Warendorf, waren am Dienstagvormittag (06.09.2022, 10.20 Uhr) mehrere Feuerwehrkräfte und die Polizei eingebunden.

Nach rund zwei Stunden war Einsatz für die Polizei beendet.

Vermutlich ist ein technischer Defekt im Bereich der Außensauna für den Brandausbruch verantwortlich - die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache sind damit abgeschlossen.

Der Sachschaden wird auf rund 75.000 Euro geschätzt.

