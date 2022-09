POL-WAF: Warendorf. Junger Mann reißt 17-Jährigen von Fahrrad

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben am Wochenende in einer Kleingartenanlage in Beckum eine Regenrinne aus Kupfer gestohlen. Der oder die Täter haben sich zwischen Donnerstag (01.09.2022, 17.00 Uhr) und Sonntag (04.09.2022, 11.00 Uhr) Zugang zu der Anlage am Waldmannweg verschafft und die Kupferrinne eines Gartenhauses abmontiert. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Regenrinne bitte an die Polizei in ...

