POL-WAF: Beckum. Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Warendorf (ots) - Eine Zeugin hat am Montagmorgen (05.09.2022, 01.30 Uhr) eine Schlägerei auf einem Spielplatz an der Heddingermarkstraße in Beckum gemeldet - zwei Personen würden auf einen Mann einschlagen. Als die Beamten am Spielplatz eintrafen - war zunächst niemand zu sehen, kurze Zeit später begannen mehrere Personen nach Erblicken des Streifenwagens die ...

mehr