POL-WAF: Ahlen. Alleinunfall endet in Krankenhaus

Warendorf (ots) - Die 13-Jährige wird seit dem 01.09.2022 vermisst. Sie verließ die Wohnanschrift in den Morgenstunden ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Am Nachmittag teilte sie ihren Angehörigen mit, dass sie nach Amsterdam gereist sei und sie nun dort leben möchte. Anlaufadressen in den Niederlanden sind nicht bekannt. https://polizei.nrw/fahndung/86697 Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf ...

