Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Beteiligter nach Überholmanöver gesucht

Warendorf (ots)

Wir suchen aktuell einen Mercedes-Fahrer, der am Freitag (02.09.2022, 12.30 Uhr) mehrere Autos in Sendenhorst überholt hat.

Ein 52-jähriger Ahlener war in seinem schwarzen VW auf der L 856 aus Sendenhorst kommend Richtung Tönnishäuschen unterwegs - hinter ihm ein weiterer Pkw, auf der gesamten Straße Rollsplit. Ein unbekannter Mann überholte kurz hinter der Waldmutter in seinem Mercedes mehrere Autos - darunter auch den VW des Ahleners. Vermutlich durch überhöhte Geschwindigkeit, wirbelte das Auto des Beteiligten den Rollsplit auf, wodurch der VW stark beschädigt wurde. Der 52-Jährige sprach den Unbekannten in einem Kreisverkehr an und versuchte ihn aufzuhalten, der Beteiligte fuhr allerdings Richtung Warendorfer Straße weiter und flüchtete.

Bei dem beteiligten Auto handelt es sich vermutlich um eine silberne Mercedes A-Klasse, die von einem circa 44 bis 55 Jahre alten Mann gefahren wurde.

Hinweise zu dem Beteiligten bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell