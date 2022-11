POL-SO: Unfallflucht

Lippstadt (ots) - Am Dienstagmorgen, um 08.50 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Beckumer Straße und dem Schlachthofpatt, zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Frau aus Lippstadt fuhr mit ihrem Seat vom Schlachthofpatt kommend in den Einmündungsbereich hinein, um nach rechts in die Beckumer Straße abzubiegen. Dabei übersah sie die von rechts kommende 32-jährige Pedelec-Fahrerin. Es kam zur Kollision, bei der die 32-jährige Lippstädterin leicht verletzt in ein ...

