POL-SO: Lippetal-Hovestadt - Einbruch

Soest (ots) - Am Montagmittag, um 12.15 Uhr, wurde ein Ladendieb vor einem Drogeriemarkt in der Brüderstraße festgenommen. Ein 26-jähriger, derzeit in Möhnesee lebender Mann, entwendete Parfümflakons im Wert von etwa 1200,- Euro, steckte diese in eine mitgeführte Damenhandtasche und verließ fluchtartig das Geschäft. Polizeibeamte konnten den Ladendieb noch vor Ort festnehmen. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.(dk) Rückfragenvermerk für ...

